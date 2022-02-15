В Новошешминском районе обнаружили нарушения в организации питания в трех школах

Прокуратура Новошешминского района Татарстана провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в трёх школах. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Проверяющие обнаружили недостаточное количество посуды из нержавеющей стали, вместо которой использовались алюминиевые кастрюли; совместное хранение разделочного инвентаря — ножей и разделочных досок для сырых и вареных продуктов; отсутствие контроля соблюдения температурного режимом хранения суточной пробы в холодильнике и т.д.

В адрес руководителей школ внесли представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В отношении директоров возбудили дела об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Постановление с материалами проверки направили в Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминского районах для рассмотрения по существу.

В конце января прокуратура Чистополя совместно со специалистами Роспотребнадзора обнаружила нарушения в организации питания в школах. Проверяющие выявили нарушение условий хранения продуктов питания, недостаточное количество посуды, холодильного оборудования, нарушение порядка бракеража скоропортящихся продуктов и несоблюдение нормы выхода готовых блюд.



Татьяна Леухина