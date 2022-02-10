Кабмин Татарстана утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2022 год

Кабмин Татарстана утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2022 год. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации РТ.

Все утвержденные проекты соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной политики РТ, которые определены Инвестиционным меморандумом Татарстана на 2020—2022 годы.

Все инвестиционные проекты на текущий год в перечне группируются по сферам их реализации:

32 проекта сельского хозяйства и рыбоводства;

19 — в сфере производства транспортных средств и оборудования;

15 — в сфере производства нефтепродуктов;

14 — в сфере химического производства;

11 — в сфере производства машин и оборудования;

11 — в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды;

10 — в сфере металлургического производства;

10 — в сфере транспорта и связи.

По четыре инвестиционных проекта в сферах производства:

пищевых продуктов;

резиновых и пластмассовых изделий;

прочих неметаллических минеральных продуктов;

деятельности в области здравоохранения.

Три инвестиционных проекта утверждены в сфере строительства многофункциональных зданий и комплексов. Они касаются двух объектов в Казани: комплекса по ул. Сибгата Хакима и здания Halal Guide Mall. Еще один проект реализуется в Заинске.

Два инвестиционных проекта утверждены в области сбора и обработки сточных вод. Это строительство КНС «Заречная» в Казани и реконструкция сооружений очистки Волжского водозабора.

Также в перечне значится один проект по добыче сырой нефти и природного газа. К категории «прочее» власти отнесли 46 проектов, в том числе строительство многофункциональной арены на 15—18 тысяч мест для Минспорта РТ, строительство объектов «Квартала юстиции» в Казани, Елабужские и Зеленодольские термы и т.д.

В постановлении также утверждена категория приоритетных инвестиционных проектов, одобренных к реализации с предоставлением господдержки в виде налоговых льгот. Например, в сфере сельского хозяйства это рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» (1-я и 2-я очереди), а в производстве пищевых продуктов — элеватор вместимостью 150 тысяч тонн в Заинске. Пять проектов определены в сфере химического производства, два — производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Еще четыре инвестиционных проекта отнесены к категории «Прочее».

Напомним, Татарстан в 2022 году расширит фронтальную поддержку инвесторов, предоставив льготу по налогу на прибыль на предстоящий шестилетний цикл. Власти рассчитывают, что они «добавят огня» в затухающую инвестактивность в республике, которая не внушает особого оптимизма.

Фото: Максим Платонов

«Падение иностранных инвестиций по итогам 2021 года произошло на 50%», — сообщила глава АИР Татарстана Талия Минуллина. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина