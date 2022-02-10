ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, так как компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке видеохостинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ФАС пришли к выводу, что установленные Google как владельцем видеохостинга YouTube правила ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. Правила блокировки контента на хостинге сочли непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Также противозаконными признаны уже совершенные сервисом блокировки российских каналов.

В ближайшее время ведомство определит для компании штраф во время административного расследования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ФАС возбудила дело на Google из-за доминирующего положения YouTube в апреле 2021 года. Расследование велось по заявлению региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». РОЦИТ пожаловалась на Google из-за внезапной блокировки и удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube.

Дарья Акимова