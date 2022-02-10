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ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

13:23, 10.02.2022
ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, так как компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке видеохостинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ФАС пришли к выводу, что установленные Google как владельцем видеохостинга YouTube правила ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. Правила блокировки контента на хостинге сочли непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Также противозаконными признаны уже совершенные сервисом блокировки российских каналов.

В ближайшее время ведомство определит для компании штраф во время административного расследования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ФАС возбудила дело на Google из-за доминирующего положения YouTube в апреле 2021 года. Расследование велось по заявлению региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». РОЦИТ пожаловалась на Google из-за внезапной блокировки и удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube.

Дарья Акимова
ТехнологииIT

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