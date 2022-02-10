Путин считает, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд

В Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На встрече с ним российский лидер Владимир Путин обсудил случившееся в соседней стране в начале января 2022 года, пишет ТАСС.

По мнению президента России, Казахстан в январе стал жертвой международных банд. Однако стране удалось выстоять это испытание «благодаря усилиям властей», считает Путин.

Напомним, по мнению президента Казахстана, основной причиной проходивших в январе беспорядков в стране стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. Он отметил, что эти события обнажили проблемы, которые копились не один год.

Как анонсировал Токаев, по итогу сегодняшних переговоров с Путиным планируется подписать важные российско-казахстанские соглашения. Они касаются стратегического партнерства. Затем президент Казахстана намерен посетить Казань.



Фото: kremlin.ru (архив)

Протесты в Казахстане вспыхнули в начале 2022 года. Началось все 2 января — в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).



Токаеву пришлось отправить правительство Казахстана в отставку и попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну ввели миротворческие войска. Сейчас их уже вывели оттуда.



Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, впервые после беспорядков в стране обратившись к народу, заявил, что организаторы январских беспорядков в стране хотели разрушить государство. Все случившееся он назвал уроком и добавил, что важно выяснить, кто организовал «все эти погромы и убийства».

Татьяна Демина