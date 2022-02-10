В Татарстане утвердили Программу цифровой трансформации республики на 2022—2024 годы
Власти Татарстана приняли Программу цифровой трансформации республики на 2022—2024 годы. Ее целью является создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путем цифровизации.
Согласно постановлению Кабмина РТ, в 2022 году бюджет программы предусматривает более 1 млрд рублей, в 2023 году — 974,8 млн рублей, а в 2024 году — 675,8 млн рублей.
Кроме того, к 2030 году долю массовых социально значимых услуг, которые доступны в электронном формате, необходимо увеличить до 95%.
В этом месяце в РТ утвердили список массовых социально значимых услуг, которые предоставляются на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В перечень включили выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, право вырубки зеленых насаждений и др.
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