В Татарстане утвердили Программу цифровой трансформации республики на 2022—2024 годы

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана приняли Программу цифровой трансформации республики на 2022—2024 годы. Ее целью является создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путем цифровизации.

Согласно постановлению Кабмина РТ, в 2022 году бюджет программы предусматривает более 1 млрд рублей, в 2023 году — 974,8 млн рублей, а в 2024 году — 675,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, к 2030 году долю массовых социально значимых услуг, которые доступны в электронном формате, необходимо увеличить до 95%.

В этом месяце в РТ утвердили список массовых социально значимых услуг, которые предоставляются на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В перечень включили выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, право вырубки зеленых насаждений и др.

Диана Жиленкова