Мэрия Казани повысит уровень жизни населения с помощью СМИ и временной работы

Фото: Максим Платонов

Временная работа и слежка за организациями

Власти Казани утвердили план из 26 мероприятий по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов на 2022—2023 годы. Итогом должно стать повышение зарплаты и снижение задолженности по ней до нуля. Подробнее — в материале «Реального времени».

Так, решать проблемы хотят в том числе с помощью СМИ — а именно:

размещать в изданиях материалы по вопросам защиты трудовых прав, разрешения трудовых споров, повышения ответственности за нарушение трудового законодательства;

информировать через средства массовой информации о величинах прожиточного минимума, минимального потребительского бюджета и средней заработной платы;

разъяснять через СМИ необходимость официального трудоустройства, говорить о механизме формирования пенсионных накоплений, социального и медицинского страхования.

Поможет этому, как считают власти, работа телефонов горячей линии для обращения граждан по фактам нарушения трудового законодательства, в том числе по фактам выплаты заработной платы в «конвертах», а также информирование населения об услугах службы занятости населения, имеющихся свободных рабочих местах.

Фото: realnoevremya.ru

Отдельную работу проведут с организациями:

руководителей, которые допустили нарушения, пригласят на заседания комиссии для разъяснений;

все факты нарушений, в том числе по выплате зарплаты и несвоевременной уплате налога на доходы физических лиц, направят в Госинспекцию труда и прокуратуру;

в трудовые договоры, заключаемые с руководителями муниципальных учреждений, предприятий и подведомственных организаций, включат пункты, предусматривающие доведение уровня минимальной зарплаты работников, работающих в режиме полной занятости, до уровня не ниже минимального потребительского бюджета.

За теми предприятиями, где есть «просрочка» или зарплата ниже МРОТ, в Татарстане будут следить отдельно. Работодателям также собираются помочь — путем консультирования кадровых служб и оказания предувольнительных консультационных услуг.

Фото: Роман Хасаев

Будет организована и временная работа — для школьников 14—18 лет в каникулы и свободное от учебы время, а также для безработных и «иных ищущих работу граждан». Как раз для последних продолжат проводить уже традиционные ярмарки вакансий — городские, районные и специализированные.

Следить будут и за неформальным рынком труда

Для реализации плана создали целую комиссию, которую возглавил председатель исполкома Казани Рустем Гафаров. В нее вошли его заместители, а также главы районов, руководитель аппарата исполкома Булат Алеев, директор ГКУ «Центр занятости населения Казани» Тимур Муллин, заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Наиля Гарифова, руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по РТ Станислав Столяров, начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата Казгордумы Владимир Казанцев и другие.

Чем же, помимо реализации плана, будет заниматься комиссия? Вот список:

исполнением решений Республиканской межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов;

проведением мониторинга в области теневой экономики и неформального рынка труда. Это в первую очередь касается проведения строительных и ремонтных работ, оптовой и розничной торговли;

контролем за своевременной выплатой зарплаты и погашением задолженности;

доведением минимальной заработной платы в организациях до уровня не ниже величины минимального потребительского бюджета;

обеспечением роста зарплаты работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, — за счет перехода на отраслевые формы оплаты труда, а также в автономные учреждения и т.д.

Зарплата должна вырасти минимум на 6% и быть не ниже прожиточного минимума

Чего же власти собираются добиться? В первую очередь в районах Казани должно быть заключено не менее 1,5 тысячи трудовых договоров — в сумме это около 6 тысяч.

Фото: Максим Платонов

Также планируется провести не менее сотни заседаний комиссии по вопросам задолженности, сокращения неформальной занятости и легализации доходов, на которых собираются рассмотреть деятельность около 1,8 тысячи организаций.

Что касается зарплаты, то она должна вырасти минимум на 6% и быть не ниже средней по отрасли, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В целом задолженности по зарплате вообще быть не должно. За прошлый год долги предприятий перед работниками снизились на 30 миллионов рублей, но они все же есть — на начало года предприятия задолжали 125 миллионов рублей.

— «Живая» задолженность составляет порядка миллиона рублей, все остальное — это долги банкротов и экономически неактивных предприятий, — пояснил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.



Проблему своевременной оплаты труда в Татарстане подчеркнул и заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин: на итоговой коллегии прокуратуры республики он сообщил, что задолженность по зарплате в республике за 2021 год оказалась самой большой в Приволжском федеральном округе — 245 млн рублей.



По словам прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, такая задолженность образовалась из-за одного стратегического проблемного предприятия — это Казанский завод синтетического каучука. Инвестор КЗСК сейчас выплачивает текущую зарплату и постепенно снижает объем долга.



Дарья Пинегина