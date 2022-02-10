В Татарстане на цифровую трансформацию до 2024 года потратят 2,6 миллиарда рублей — это много или мало?

В Татарстане планируют потратить 2,6 миллиарда рублей на Программу цифровой трансформации республики на 2022—2024 годы. Соответствующий документ объемом в 152 страницы был обнародован сегодня.

Программа направлена на достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, включая здравоохранение и образование, а также государственного управления — уровень должен быть доведен до 32%. Помимо этого, массовые социально значимые услуги, доступные в электронном виде, должны быть увеличены до 95%.

Согласно документу, объем финансирования составит в 2022 году более миллиарда рублей, в 2023 году — 974,8 миллиона рублей, в 2024 году — 675,8 миллиона рублей. Ответственным за программу назначено Минцифры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

2,6 миллиарда рублей — это:

$34,7 миллиона, или €30,4 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.

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Дарья Акимова