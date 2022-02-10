В России для постановки диагноза COVID-19 теперь достаточно экспресс-теста

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля, положительный результат на коронавирус при постановке диагноза будут учитывать без подтверждения ПЦР-тестом.



Ранее результат экспресс-теста должен был подтвердить ПЦР-тест. Теперь для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» можно сделать только экспресс-тест.

«Количество предоставляемых экспресс-тестов значимо наращивается, на сегодняшний день все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве», — добавили в оперштабе.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов). Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения результатов теста.

Маргарита Головатенко