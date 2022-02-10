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В России для постановки диагноза COVID-19 теперь достаточно экспресс-теста

12:59, 10.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России для постановки диагноза COVID-19 теперь достаточно экспресс-теста
Фото: realnoevremya.ru

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля, положительный результат на коронавирус при постановке диагноза будут учитывать без подтверждения ПЦР-тестом.

Ранее результат экспресс-теста должен был подтвердить ПЦР-тест. Теперь для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» можно сделать только экспресс-тест.

«Количество предоставляемых экспресс-тестов значимо наращивается, на сегодняшний день все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве», — добавили в оперштабе.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов). Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения результатов теста.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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