Суд продлил арест Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском университете

Фото: Максим Платонов (архив)

Дзержинский районный суд Перми продлил арест Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Он будет находиться под стражей до 22 мая 2022 года.

Сам же Бекмансуров не возразил против решения суда. Основанием для продления меры пресечения стала необходимость проведения экспертиз, которые должны оценить материальный ущерб, нанесенный имуществу учебного заведения и граждан. Также необходимо провести опрос большого количества свидетелей, передает ТАСС.

По предварительной информации, Бекмансуров решился на преступление после того, как убедился, что на территорию учебного заведения можно пронести оружие. По данным протокола допроса, стрелок покупал оружие по двум целям: массовое убийство и суицид.

Трагедия произошла в сентябре 2021 года. Бекмансуров открыл огонь на территории одного из корпусов вуза. Погибли шесть человек, еще 40 пострадали. В январе стрелка признали вменяемым.

За несколько месяцев до стрельбы в пермском университете похожая трагедия произошла в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Жертвами стрелка стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. В январе ему продлили арест до 11 апреля 2022 года.

Диана Жиленкова