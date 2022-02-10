Казань в эпицентре самого сильного снегопада за всю зиму

Фото: Максим Платонов

«Самое главное испытание для коммунальщиков — сегодня»

На Казань вновь обрушился снегопад — сегодня он стал самым сильным за всю нынешнюю зиму, сообщил «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. По состоянию на сегодняшний день высота снежного покрова на метеоплощадках в Казани составляет 66 сантиметров, что намного выше нормы.

С 1 февраля и по состоянию на 6.00 10 февраля в столице Татарстана уже выпало 34 миллиметра осадков.

— Это много, так как месячная норма — 37 миллиметров. С 6.00 вчерашнего дня до 6.00 сегодняшнего выпало 8 миллиметров. Осадки продолжаются, и, таким образом, их количество явно превысит 10 миллиметров в сутки. Это самый сильный снегопад за всю эту зиму. Такое самое главное испытание для коммунальщиков — сегодня, — отметил Аухадеев. До этого интенсивные снегопады были 1 и 23 января — тогда выпало по 8 миллиметров осадков в сутки.

Сейчас циклон, принесший нам осадки, смещается на Урал. При этом высокая вероятность осадков сохранится до конца текущей недели — но они не будут превышать одного миллиметра.

Фото: Анна Сейтумерова

— Нам повезло больше, чем Москве, потому что мы постоянно оказываемся на периферии циклонов. И таким образом, нас с осадками еще щадят, — отметил синоптик.

«Это были не последние осадки явно»



— У нас преобладает такой выраженный западный процесс с уходом вот этого циклона, и мы окажемся опять на периферии антициклона, — продолжает Аухадеев. — Но в то же время Атлантика готовит нам новый циклон, который вот-вот начнет смещаться на наш Евразийский материк.

В связи с этим снегопады будут и в дальнейшем.

— Это были не последние осадки явно. Пока сложно сказать, в какие дни конкретно это будет, — сообщил эксперт.

Теплая погода останется

Что касается температуры воздуха, то в Гидрометцентре Татарстана сообщили — в ближайшие выходные ожидается достаточно теплая погода. Осадки будут, но не обильные, как и говорил Аухадеев.

Завтра в республике установится облачная погода. Местами пройдет небольшой, а где-то умеренный снег. Ночью в отдельных районах Татарстана могут наблюдаться слабые метели. Ночные температуры опустятся до -6—11 градусов. Днем ожидается от -1 до -6°С.

Фото: Максим Платонов

В субботу и воскресенье, 12 и 13 февраля, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ. Временами возможен небольшой снег. Ночью похолодает до -4... -10°С. Днем ожидается от -1 до -7 градусов.

В начале следующей недели рост атмосферного давления приведет к постепенному прекращению осадков. Ночью похолодает до -7—14 градусов, в дневное время синоптики прогнозируют от -2 до -7°С.

«Такого снегопада давно не помнят здешние места»

Снегопады в этом году особенно сильные, с ними коммунальщики явно не справляются: в сугробах застревают машины скорой помощи и пожарной службы, а некоторые жители, не дождавшись уборки, сами берут в руки лопаты. Последствия сегодняшнего снегопада пока сложно оценить, но казанцам уже обещают вечером большие пробки.

«Такого снегопада давно не помнят здешние места», — так комментировал снежные завалы на дорогах и во дворах Казани мэр Ильсур Метшин.

Этих самых коммунальщиков не хватает — в Казани наблюдается дефицит работников-дорожников, водителей и механизаторов. Часть из них, например, «забрали» трудиться на федеральной трассе М-12. В распоряжении Казани осталось лишь 40% кадрового водительского состава, многие к тому же ушли на больничный из-за новой волны коронавируса.

Фото: Максим Платонов

— Основной вопрос сегодня связан с дворами, с выездами со дворов, с поселковыми дорогами. Просьба к управляющим компаниям: как можно больше использовать погоду, пока солнце и передышка по снегу. Не только «отряхивать» снег на обочины, но и вывозить его. Тут вопрос к собственникам различным. Люди, когда идут от своего дома к остановкам, для них все это является «неубранным городом», но на самом деле собственники дорог у всех разные! — заявил мэр.

Расписавшись в бессилии перед стихией, Ильсур Метшин попросил ТСЖ, ЖСК и вообще самих жителей-казанцев взять ситуацию в свои руки и перейти «от клавиш в интернете с призывами убирать снег» к делу, чтобы разделить ответственность. «Еще снега будет много!» — предупредил он.

Дарья Пинегина