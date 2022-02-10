Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость»

Фото: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Россия и Белоруссия начали совместные военные учения «Союзная решимость—2022». Учения начались 10 февраля на втором этапе проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны РФ.



В рамках учений проведут маневры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Будет усилена охрана государственной границы. Военные РФ и Белоруссии уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника, сообщает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

К учениям привлекли органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии.

Маргарита Головатенко