Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость»
Россия и Белоруссия начали совместные военные учения «Союзная решимость—2022». Учения начались 10 февраля на втором этапе проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны РФ.
В рамках учений проведут маневры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».
Будет усилена охрана государственной границы. Военные РФ и Белоруссии уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника, сообщает «РИА Новости».
К учениям привлекли органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым