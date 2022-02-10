В Челнах объяснили, почему в городе плата за жилищно-коммунальные услуги выше, чем в Москве

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов объяснил, как в городе рассчитывается оплата за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, все горожане получают единый платежный документ.

— Есть города, где приходит до шести платежных поручений в одну квартиру. Например, в Москве за электроэнергию, где-то за вывоз ТБО. Таким образом, у нас в едином платежном документе есть начисления и за жилищные услуги, и за коммунальные услуги и средства, перечисляемые в фонд капитального ремонта, — пояснил Салахов.

Фото: nabchelny.ru

Он отметил, что жилищные услуги и тарифы на них в среднем по городу составляют 22 рубля. В Москве этот показатель составляет 30 рублей. А в Тольятти и Тюмени — 37 рублей. Таким образом, в действительности в Челнах достаточно низкие тарифы, сообщается на официальном сайте города.

Несколько дней назад стали известны результаты исследования банка «Русский стандарт». Согласно им, в Челнах средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году составил 4 772 рубля. Это больше, чем в Москве (3 475 рублей) и Санкт-Петербурге (2 806 рублей).

Диана Жиленкова