Песков о слухах вокруг допинг-пробы Валиевой: мы не будем присоединяться к стройному ряду кричальщиков

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг 15-летней российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой, которая развернулась из-за ее допинг-пробы в преддверии награждения спортсменов. Якобы спортсменка сдала сомнительный тест.

— Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК, — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине перенесли церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира. Россия, напомним, выиграла золото.

Фото: Олимпийский комитет России

По данным Inside the Games, причиной стали проблемы с допинг-тестом спортсмена из России. Позже там уточнили, что это касается Камилы Валиевой, которая завоевала золото, выполнив впервые в истории Олимпиады два прыжка в четыре оборота — четверной сальхов (4S) и четверной тулуп (4Т).

Однако официальной информации о причинах переноса награждения фигуристов нет. Российские власти накануне призвали дождаться именно ее и «вместо истерии готовиться к будущим соревнованиям».



В Международном олимпийском комитете публикации СМИ, согласно которым якобы сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде, назвали спекуляциями.



— Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными, — заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

