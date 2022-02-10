В МОК назвали спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте Валиевой

Фото: Олимпийский комитет России

Публикации СМИ, согласно которым якобы сомнительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде, — спекуляции, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.



«Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными», — приводит его слова ТАСС.

Представитель МОК сообщил, что надеется на понимание спортсменов, вовлеченных в ситуацию. Решить эту проблему стараются очень быстро.

Напомним, Камилу Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпиаде.

Фото: Олимпийский комитет России

Ранее стало известно, что организаторы перенесли награждение российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине, поскольку в пробе одного из спортсменов обнаружен препарат триметазидин. Также появилась информация, что Валиеву могут не допустить до индивидуальных соревнований.

Издание «Спорт-Экспресс», сообщавшее ранее об отстранении фигуристки Камилы Валиевой от личного турнира Олимпийских игр — 2022 из-за положительного допинг-теста, выпустило опровержение собственной информации.

Маргарита Головатенко