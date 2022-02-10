В Канске школьник получил пять лет за планы взорвать здание ФСБ в Minecraft

В Канске Восточный окружной военный суд приговорил 16-летнего подростка Никиту Уварова к пяти годам колонии и штрафу в 30 тысяч рублей за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Об этом сообщил в своем Twitter глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Его признали виновным по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Изначально гособвинение требовало для юноши 9 лет лишения свободы, сообщает издание Znak.com. Двум другим участникам обвинения назначили три и четыре года лишения свободы условно.

Уваров и двое его друзей были задержаны в 2020 году за расклейку политических листовок. Всем им тогда было по 14 лет. В изъятых у подростков телефонах силовики нашли переписку, где ребята обсуждали, как хотели взорвать здание ФСБ в Minecraft.

Фото: Максим Платонов

В январе в Нижнем Новгороде задержали троих подростков по подозрению в подготовке нападения на школу. По версии следствия, они сговорились напасть на одну из школ города для убийства нескольких лиц на почве ненависти.



Дарья Акимова