Минздрав: люди, сдавшие положительный экспресс-тест на COVID-19, получат сертификат переболевшего

Люди, сдавшие положительный экспресс-тест на COVID-19, получат сертификаты переболевшего. Тестирование должен провести медицинский работник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Ранее оперштаб сообщил, что для постановки диагноза COVID-19 теперь достаточно положительного результата экспресс-теста. Больше его не нужно подтверждать исследованием методом ПЦР.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник стало известно, что с 21 февраля россияне смогут оформить сертификат переболевшего на основании теста на антитела. В документе должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов). Срок действия QR-кода — 6 месяцев с даты получения результатов.

Татьяна Леухина