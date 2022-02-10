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В Казани тестируют новый автобус-гармошку от КАМАЗа

16:26, 10.02.2022 2
В Казани тестируют новый автобус-гармошку от КАМАЗа
Фото: kzn.ru

На дорогах Казани проводится тест-драйв сочлененного низкопольного автобуса марки KАМАЗ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Внешне он напоминает используемые ранее автобусы «Икарус», называвшиеся в народе «гармошка». Он оснащен аппарелями для въезда и выезда инвалидных колясок, системами принудительного наклона кузова и навигации, системой видеонаблюдения и устройствами для бесконтактного проезда на четырех дверях. Внутри салона предусмотрены поручни с кнопками вызова водителя, usb-разъемы для гаджетов, электронные информационные табло и два монитора. Автобус работает на дизельном топливе и соответствует экологическому классу «Евро-5».

Подобные автобусы могут вместить до 162 человек, тогда как используемые сейчас в Казани — до 100 пассажиров. Новый транспорт осмотрел сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, при удачном тест-драйве подобные автобусы облегчат жизнь казанцев, проживающих в отдаленных районах города, таких как «Салават купере», Дербышки и Юдино.

Сегодня утром автобус-гармошка был замечен в Казани, в районе улицы Чишмяле. Один из пользователей написал, что использовать такой вариант транспорта уже поздно. Он отметил, что водителей для обычного автобуса сложно найти, а здесь нужны права категории DE.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 16:39
    Санкции, гармошки - back to ussr
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  • Анонимно 16:39
    Все новое - хорошо забытое старое
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