В 2021 году количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло в 7 раз

Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах в 2021 году выросло в 7 раз — с 3 291 в конце 2020 года до 23 098 в конце прошлого года. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Доля Татарстана в России по количеству продавцов на маркетплейсах за год увеличилась с 1 до 3%, а в ПФО — с 25 до 29,5%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В октябре 2021 года правительство Татарстана впервые в России приняло республиканскую программу развития интернет-торговли на 2021—2022 год. В ней предусмотрены меры финансовой поддержки татарстанским продавцам и логистическим компаниям при строительстве распределительных центров и расширении сети пунктов приема продукции (ПВЗ), сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

В октябре президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, товарооборот продавцов республики на основных маркетплейсах в 2021 году превысил 19 млрд рублей. Ранее Татарстан стал лидером по количеству зарегистрированных продавцов на маркетплейсах и числу отправлений среди регионов Приволжского федерального округа.

Татьяна Леухина