СК: в 2021-м в Татарстане возмещен 1 млрд рублей ущерб по уголовным делам

Фото: "Реальное время"

Впервые за 10 лет возмещенный ущерб по завершенным делам Следкома Татарстана превысил 1 млрд рублей. Этот показатель итогов работы за минувший год сегодня озвучил и.о руководителя регионального управления СКР Марсель Дулкарнеев.



Он отметил, что годом ранее цифра возмещенного ущерба была в три раза меньше, передает в итоговой коллегии журналист «Реального времени».

В рамках расследования сотрудникам СК удалось добиться выплаты почти 260 млн рублей долгов по зарплате перед татарстанцами.