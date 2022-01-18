Итоги дня: «омикрон» в Татарстане, пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов, обращение Назарбаева
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 18 января.
- Омикрон-штамм COVID-19 добрался и до Татарстана — в республике зарегистрировали первые 11 случаев, девять из которых — завозные. Четыре случая завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран. У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех — бессимптомное носительство. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики. В целом в России зарегистрировано 1 682 случая заражения «омикроном», но власти считают, что это число значительно больше.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Россия все еще ожидает ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. По его словам, разговор о выдвинутых российской стороной инициативах вышел достаточно подробным.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что сроки карантина для заболевших COVID-19 сокращены с 14 до 7 дней — решение принято с целью оптимизировать подход к карантину и лабораторному исследованию граждан из-за распространения «омикрона». На 18 января в структуре заболеваемости в стране 60% приходится на дельта-штамм, а оставшиеся 40% на «омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти России не планируют вводить общефедеральный локдуан из-за ситуации с распространением коронавируса, в том числе омикрон-штамма. По его словам, отдельные ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации, могут вводить власти регионов.
- Государственная дума восьмого созыва открыла свою первую весеннюю сессию. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выступил перед депутатами и обозначил новые направления работы. В повестке запланированы выступления руководителей фракций по актуальным вопросам.
- На первом же заседании весенней сессии Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий для педофилов-рецидивистов уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Речь идет о преступниках, которые ранее имели судимость за насильственные действия в отношении несовершеннолетних лиц. Также пожизненное лишение свободы ожидает злоумышленников за первое преступление в отношении двух и более детей.
- Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после беспорядков обратился к жителям страны. По его словам, никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет, а сам он не покидал Нур-Султан. Назарбаев считает, что организаторы январских беспорядков в стране хотели разрушить Казахстан. Все случившееся он назвал уроком и добавил, что важно выяснить, кто организовал «все эти погромы и убийства».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленный режим работы. По его словам, если сотрудники трудятся в традиционном формате, работодатель должен обеспечить их тестирование на COVID-19. Он же поручил региональным властям активизировать работу на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. От них требуется эффективно организовать работу медучреждений, служб скорой помощи, горячих телефонных линий и привлекать студентов и волонтеров для помощи пожилым людям.
- Газета New York Times сообщила, что Россия решила эвакуировать дипломатов с Украины. Еще 5 января 18 человек покинули страну. Основную часть составляли дети и жены дипломатов из России. В ближайшее время Киев и российское консульство во Львове покинут 30 человек.
- Цена фьючерса на нефть марки Brent достигла $88 за баррель на лондонской бирже ICE. Это случилось впервые с октября 2014 год. Стоимость возросла на 1,76%. К 10.37 мск курс изменился до отметки $87,86 за баррель, к 11.00 вновь поднялся до $88,07.
- В России утвердили временный порядок организации проведения профилактических прививок против COVID-19 — вакцинацию проводит медицинский работник в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС. У учреждения должна быть лицензия на выполнение работ по вакцинации. Перед процедурой пациента должны осмотреть и расспросить о наличии заболеваний, а если у него нет противопоказаний, ему делают прививку.
- АО «Набережночелнинский крановый завод», известный многим не столько своей продукцией, сколько ежегодными эротическими календарями и обвиняемым в экономических преступлениях директором Марсом Тимербулатовым, заявил о своей ликвидации. Предприятие проработало в Татарстане почти четверть века — 26 мая 2022-го ему бы исполнилось 25 лет. Причины решения уйти с рынка завод не указал. Подробности — в материале «Реального времени».
- Новым директором Деревни Универсиады в Казани назначен Марат Салихов. На этом посту он сменил Ильнура Рахимова. Салихов также останется в должности руководителя крытого плавательного бассейна «Буревестник», на которой находится с февраля 2012 года.
- В Татарстане возбудили уголовное дело на директора и учредителя ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» Равиля Зиганшина за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, в 2013—2016 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.
- Правительство России продлило негласный мораторий на исполнение новых норм законодательства о виноделии до 1 марта для избежания массового уничтожения вина в магазинах. Поправки, вводящие новую классификацию алкогольной продукции, вступили в силу в июле 2021 года. По ним, большей части продаваемых в России вин необходимо сменить название на контрэтикетке и принять новые декларации соответствия.
- В 2022 году, объявленном в Татарстане Годом цифровизации, в реализацию десятков проектов вложат 3,8 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда — деньги республиканского бюджета. Эта сумма без учета затрат, которые потребует создание «цифрового квартала» в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».
- Правительство Татарстана утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Документ устанавливает перечень видов заболеваний, которые лечатся бесплатно. В список попали инфекционные и паразитарные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ и т.д.
- В Казани продолжается капитальный ремонт спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия». Там появятся новое футбольное поле, беговые дорожки, крытая спортплощадка, комплекс душевых с саунами. Сейчас осталось достроить клуб, медицинский пункт и КПП. Завершить ремонт планируется в 2023 году.
- Презентация предварительных итогов работы финалистов Открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала прошла в онлайн-формате 12 и 14 января. Прием конкурсных предложений завершится 3 февраля, и члены жюри приступят к выбору победителя. Его имя станет известно в середине февраля.
- В Камском Устье наконец займутся берегоукреплением Куйбышевского водохранилища, которое было задумано еще в 2017 году. Работы стоимостью 220,8 миллиона профинансируют из бюджета РТ, а их исполнителем станет ООО «Аркада Строй Универсал», один из главных подрядчиков в Татарстане, который в прошлом году заключил контрактов на 4,6 миллиарда рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- За месяц в Казани установили 60 блокираторов на колеса машин без госномеров, оставленных на муниципальных парковках. Шесть устройств сломали или украли, однако всех злоумышленников нашли, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.
- В Советском райсуде Казани стартовал процесс по делу о присвоении 40 млн рублей в ходе установки в 2012—2019 годах надгробных памятников казанским ветеранам войны. Обвиняемые — бывший начальник центра социального обеспечения военкомата РТ Игорь Скороход и руководитель ряда компаний в сфере похоронных услуг Борис Тутаев. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Поводом послужил случай в СНТ «Заря», где нашли изрезанные трупы девяти щенков. Тем временем Зеленодольская городская прокуратура проверила условия содержания экзотических животных на одной из выставок города. Ведомство готовит материалы, чтобы направить их в Россельхознадзор и в прокуратуру Майнского района Ульяновской области, где находится организатор выставки.
- Прокуратура Мамадышского района РТ начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения по факту смертельной аварии на трассе М-7 — столкнулись Hyundai Starex и манипулятор Isuzu. В результате ДТП водитель и пассажир минивэна от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика получил травмы.
- По данным Центробанка, по состоянию на 1 декабря 2021 года у жителей Татарстана накоплено почти 712 миллиардов рублей на банковских вкладах, за год сумма выросла на 10,8%. Татарстанцы по-прежнему предпочитают вклады в рублях, их доля составляет 84,2% от общего объема денежных средств, привлеченных банками в республике, или 599,3 млрд рублей.
- Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин сообщил, что нотариусов в РТ могут обязать передавать персональные данные наследников недвижимого имущества в Управление Росреестра для регистрации права собственности для последующего начисления налога. По его словам, органы местного самоуправления, на которые возложена обязанность выявлять незарегистрированное имущество, игнорируют эту работу.
- Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что может завершить карьеру через пять лет. По его словам, в 37 лет он чувствует себя хорошо, у него все еще есть страсть к игре и голам. Мотивация футболиста остается, когда он выходит на поле на тренировке или игре.
- По результатам исследований сервиса «Работа.ру», Татарстан вошел в топ-10 регионов России, в которых рынок труда восстанавливается быстрее всего. По итогам 2021 года лидирующие позиции по приросту вакансий занимают Москва и Московская область. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область.
- По данным исследования «Автостат», в Татарстане за прошлый год продали 59,3 тысячи легковых автомобилей. Это на 5,2% меньше, чем в 2020 году. Всего в России в прошлом году продали 1,4 млн единиц новых легковых машин. Это на 3,5% больше, чем по итогам 2020-го.
- Корпорация Microsoft приобретет компанию Activision Blizzard, разработчика игр Warcraft, Diablo и Call of Duty, за $68,7 млрд. За каждую акцию Activision Blizzard будет выплачено по $95, это в полтора раза выше уровня закрытия предыдущих торгов ($65,39).
Максим КокунинОбщество Татарстан
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