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Минздрав утвердил временный порядок проведения вакцинации против коронавируса

14:19, 18.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав утвердил временный порядок проведения вакцинации против коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России утвердили временный порядок организации проведения профилактических прививок против COVID-19, сообщает RT.

Вакцинацию проводит медицинский работник в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС. У организации должна быть лицензия на выполнение работ по вакцинации.

Перед процедурой пациента должны осмотреть и спросить о наличии заболеваний. Если пациент не имеет противопоказаний, ему делают прививку.

Фото: realnoevremya.ru

К временным противопоказаниям к вакцинации отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания. Также отказаться от прививки необходимо в случаях: аллергии, гиперчувствительности к компонентам и осложнения после прививок.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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