Минздрав утвердил временный порядок проведения вакцинации против коронавируса

В России утвердили временный порядок организации проведения профилактических прививок против COVID-19, сообщает RT.



Вакцинацию проводит медицинский работник в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС. У организации должна быть лицензия на выполнение работ по вакцинации.

Перед процедурой пациента должны осмотреть и спросить о наличии заболеваний. Если пациент не имеет противопоказаний, ему делают прививку.

Фото: realnoevremya.ru

К временным противопоказаниям к вакцинации отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания. Также отказаться от прививки необходимо в случаях: аллергии, гиперчувствительности к компонентам и осложнения после прививок.

Маргарита Головатенко