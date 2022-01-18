Минздрав утвердил временный порядок проведения вакцинации против коронавируса
В России утвердили временный порядок организации проведения профилактических прививок против COVID-19, сообщает RT.
Вакцинацию проводит медицинский работник в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС. У организации должна быть лицензия на выполнение работ по вакцинации.
Перед процедурой пациента должны осмотреть и спросить о наличии заболеваний. Если пациент не имеет противопоказаний, ему делают прививку.
К временным противопоказаниям к вакцинации отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания. Также отказаться от прививки необходимо в случаях: аллергии, гиперчувствительности к компонентам и осложнения после прививок.
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