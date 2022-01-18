Госдума во II чтении приняла законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий для педофилов-рецидивистов уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Документу в нижней палате российского парламента остается пройти последнее, третье чтение.

Речь идет о наказании преступников, которых уже ранее судили за насильственные действия в отношении несовершеннолетних лиц. Также пожизненное лишение свободы ожидает злоумышленников за первое преступление в отношении двух и более детей.



Накануне Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о пожизненном сроке за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов. На сегодняшний день такое наказание предусмотрено за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности подростков, не достигших 14 лет.



Фото: Максим Платонов (архив)

В первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов Госдума приняла в конце 2021 года. Как заявил председатель нижней палаты парлмента Вячеслав Володин, такое наказание — «справедливая мера, позволяющая изолировать выродков».



Татьяна Демина