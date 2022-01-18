Сумма сбережений татарстанцев в банках составила почти 712 млрд рублей

По состоянию на 1 декабря 2021 года у жителей Татарстана накоплено почти 712 млрд рублей на банковских вкладах. Таковы данные Центробанка.

За год сумма выросла на 10,8%. Татарстанцы по-прежнему предпочитают вклады в рублях. Их доля составляет от общего объема денежных средств, привлеченных банками в республике, или 599,3 млрд рублей. За год эта сумма увеличилась на 8,9%. В иностранной же валюте хранится сумма в размере 112,6 млрд рублей (+22,1% за год).

В Татарстане объем средств на депозитах юридических лиц по состоянию на 1 декабря 2021 года подрос на 32,3% по сравнению с аналогичной датой позапрошлого года и практически достиг 534 млрд рублей. Объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей увеличился на 19,6%, до 21,4 млрд рублей, а у организаций — на 3,3%, до 265,9 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

На 1 ноября 2021 года аналогичная сумма вкладов у жителей РТ составляла 703 млрд рублей.

Дарья Акимова