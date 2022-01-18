Сроки карантина для заболевших коронавирусом сократили с 14 до 7 дней

В России сократили сроки карантина для заболевших коронавирусом с 14 до 7 дней, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«Мы оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — приводит ее слова RT.

Нововведение будет действовать из-за распространения штамма «омикрон». В том числе в связи с заразностью этого штамма дома-интернаты в России переходят на закрытый режим работы.

Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно, а также поручил региональным властям активизировать работу на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Маргарита Головатенко