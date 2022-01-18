Татарстан вошел в топ-10 регионов России с самыми быстрыми темпами восстановления рынка труда

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-10 регионов России, в которых рынок труда восстанавливается быстрее всего. К такому выводу по результатам исследований пришел сервис «Работа.ру».

По итогам 2021 года лидирующие позиции по приросту вакансий занимают Москва и Московская область. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область.

Фото: Максим Платонов

Помимо Татарстана, в рейтинг также попали Тюменская, Свердловская и Саратовская области, а также республика Башкортостан.

Недавно эксперты назвали наиболее высокооплачиваемые вакансии в Казани. Таковыми оказались программист 1C, разработчик роботов и директор магазина в крупной розничной сети.

Диана Жиленкова