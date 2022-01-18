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В Татарстане утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022—2024 годы

16:48, 18.01.2022
В Татарстане утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022—2024 годы
Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Документ устанавливает перечень видов заболеваний, которые лечатся бесплатно.

В список попали:

  • инфекционные и паразитарные болезни;
  • новообразования;
  • болезни эндокринной системы;
  • расстройства питания и нарушения обмена веществ;
  • болезни крови, кроветворных органов;
  • отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
  • болезни глаза и его придаточного аппарата;
  • болезни уха и сосцевидного отростка;
  • болезни системы кровообращения;
  • болезни органов дыхания;
  • болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
  • болезни мочеполовой системы;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
  • врожденные аномалии (пороки развития);
  • деформации и хромосомные нарушения;
  • беременность, роды, послеродовой период и аборты;
  • отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
  • психические расстройства и расстройства поведения;
  • симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Минздрав России опубликовал обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

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