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Госдума открыла первую весеннюю сессию восьмого созыва

12:48, 18.01.2022
Госдума открыла первую весеннюю сессию восьмого созыва
Фото: duma.gov.ru

Госдума восьмого созыва открыла первую весеннюю сессию в этом созыве, сообщает «РИА Новости».

Пленарное заседание открылось гимном страны. Депутаты послушали его стоя, после чего перед ними выступил спикер ГД Вячеслав Володин.

Володин обозначил новые направления работы. В повестке запланированы выступления руководителей фракций по актуальным вопросам.

В декабре 2021 года Государственная дума России завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца депутаты провели 23 пленарных заседания.

Фото: duma.gov.ru

Госдума РФ восьмого созыва начала работу 12 октября. Первое заседание открыла представитель «Единой России» Валентина Терешкова.

Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, 324 мандата получила «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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