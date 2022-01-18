Госдума открыла первую весеннюю сессию восьмого созыва
Госдума восьмого созыва открыла первую весеннюю сессию в этом созыве, сообщает «РИА Новости».
Пленарное заседание открылось гимном страны. Депутаты послушали его стоя, после чего перед ними выступил спикер ГД Вячеслав Володин.
Володин обозначил новые направления работы. В повестке запланированы выступления руководителей фракций по актуальным вопросам.
В декабре 2021 года Государственная дума России завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца депутаты провели 23 пленарных заседания.
Госдума РФ восьмого созыва начала работу 12 октября. Первое заседание открыла представитель «Единой России» Валентина Терешкова.
Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, 324 мандата получила «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым