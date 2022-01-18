В Татарстане в прошлом году продали более 59 тысяч новых автомобилей

В Татарстане в прошлом году продали 59,3 тысячи легковых машин. Это на 5,2% меньше, чем в 2020 году, говорится в исследовании сервиса «Автостат».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу проданных новых легковушек. Первое место — у Москвы (там продали 227 тыс. автомобилей), второе — у Московской области (125,5 тыс. машин). Тройку замыкает Санкт-Петербург (95,9 тыс.). Обогнал Татарстан Краснодарский край — там в прошлом году продали 65,7 тыс. автомобилей.

В России в прошлом году продали 1,4 млн единиц новых легковых машин. Это на 3,5% больше, чем по итогам 2020-го.

Ранее исследование показало, что Татарстан замкнул пятерку регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом.



Татьяна Леухина