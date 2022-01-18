Новым мэром Деревни Универсиады стал Марат Салихов

Фото: пресс-служба Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Новым директором ГАУ РТ «Деревня Универсиады» стал Марат Салихов. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Отмечается, что Салихов останется в должности руководителя крытого плавательного бассейна «Буревестник», на которой находится с февраля 2012 года.

Фото: Роман Хасаев

Марат Салихов родился в Нижнекамске 21 марта 1985 года. Окончил Нижнекамский нефтехимический колледж и Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер» (химическая технология органических веществ). Повышал квалификацию в Институте экономики, управления и права, а также в Российском международном Олимпийском университете.

Ранее должность мэра Деревни Универсиады занимал Ильнур Рахимов. В декабре он покинул пост и стал директором Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

Диана Жиленкова