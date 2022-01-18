Мишустин поручил главам регионов активизировать работу на фоне распространения «омикрона»

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании координационного совета по COVID-19 с участием руководителей министерств и ведомств, поручил региональным властям активизировать работу на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Главам регионов нужно будет эффективно организовать работу медучреждений, служб скорой помощи, горячих телефонных линий, а также привлекать студентов и волонтеров для помощи пожилым людям.

Премьер отметил, что в настоящее время рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных, как было при ситуации со штаммом «дельта». Однако нет информации, как будет распространяться новый штамм, поэтому необходимо готовиться к любому развитию событий.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова