Прокуратура направит материалы по содержанию животных на выставке в Зеленодольске в Россельхознадзор

Фото: прокуратура РТ

Зеленодольская городская прокуратура проверила условия содержания экзотических животных на одной из выставок города, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ведомство готовит материалы, чтобы направить их в Россельхознадзор и в прокуратуру Майнского района Ульяновской области, где находится организатор выставки.

Ранее зеленодольцы в соцсетях пожаловались на условия, в которых содержатся животные на передвижной выставке из Ульяновской области. По словам посетителей, игуана, бабочки, крокодил и питон содержались в маленьких аквариумах, а черепахи — в контейнерах для еды. Клетки были старые и грязные, корм и воду люди не заметили. Крокодилу перемотали скотчем пасть, чтобы с ним было удобнее фотографироваться.

Маргарита Головатенко