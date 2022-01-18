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Прокуратура Мамадышского района начала проверку после ДТП с двумя погибшими на трассе М-7

16:26, 18.01.2022
Прокуратура Мамадышского района начала проверку после ДТП с двумя погибшими на трассе М-7
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Мамадышского района РТ начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения по факту смертельной аварии на трассе М-7. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, на 951-м км федеральной трассы в районе деревни Нижние Яки водитель минивэна Hyundai Starex, который вез пассажиров по маршруту Казань — Набережные Челны, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с манипулятором Isuzu.

В результате аварии водитель и пассажир минивэна от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика получил травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.

В МВД по Татарстану сообщили, что в минивэне находились шесть человек.

Татьяна Леухина
АвтоПроисшествия Татарстан

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