Цена нефти марки Brent достигла $88 впервые с октября 2014 года

Цена фьючерса на нефть марки Brent достигла $88 за баррель на лондонской бирже ICE. Это случилось впервые с октября 2014 года, сообщает RT.

Его стоимость возросла на 1,76%. К 10.37 мск курс изменился до отметки $87,86 за баррель, к 11.00 вновь поднялся до $88,07.



Отмечается, что мировые цены на нефть начали расти 10 января 2022 года на фоне ситуации в Казахстане.

Фото: pixabay.com

12 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила $85,09 впервые с 10 ноября 2021 года.

Дарья Акимова