В Татарстане нотариусов могут обязать передавать данные наследников недвижимости в управление Росреестра
В Татарстане могут обязать нотариусов передавать персональные данные наследников недвижимого имущества в управление Росреестра для регистрации права собственности для последующего начисления налога. Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.
По его словам органы местного самоуправления, на которые возложена обязанность выявлять незарегистрированное имущество, игнорируют эту работу. В настоящее время в республике значится около 7 тысячи объектов недвижимости и более 20 тысяч земельных участков.
Какие потери несет республиканский бюджет от отсутствия собственников, не уточнялось.
комментарии