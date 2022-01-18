В Татарстане нотариусов могут обязать передавать данные наследников недвижимости в управление Росреестра

Фото: Ирина Анисимова (архив)

В Татарстане могут обязать нотариусов передавать персональные данные наследников недвижимого имущества в управление Росреестра для регистрации права собственности для последующего начисления налога. Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

По его словам органы местного самоуправления, на которые возложена обязанность выявлять незарегистрированное имущество, игнорируют эту работу. В настоящее время в республике значится около 7 тысячи объектов недвижимости и более 20 тысяч земельных участков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Какие потери несет республиканский бюджет от отсутствия собственников, не уточнялось.

Луиза Игнатьева