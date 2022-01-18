Microsoft сообщила о планах купить разработчика игр Activision Blizzard

Microsoft планирует купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки — $68,7 миллиарда.

Microsoft рассчитывает закрыть сделку в 2023 финансовом году по цене $95 за акцию. После этого она станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sony.

Фото: pxhere.com

Главой Activision Blizzard станет гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер. В сделку войдут франшизы студий Activision, Blizzard и King, включая Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, передает «РИА Новости».

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Татьяна Леухина