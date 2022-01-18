Финалисты конкурса архитектурной концепции Театра им. Камала представили предварительные результаты работ

Фото: Максим Платонов (архив)

Презентация предварительных итогов работы финалистов Открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала прошла в онлайн-формате 12 и 14 января.



На прошлой встрече в ноябре конкурсанты изучили и культурно-исторический, контекст и идеологическую часть проекта, а теперь обсуждали аспекты дальнейшей работы. Презентация состояла из двух блоков — каждой команде давалось 30 минут, чтобы продемонстрировать свой проект, а затем следовала обратная связь от экспертов.

Одной из самых острых тем на обсуждении стал вопрос о том, отражают ли проекты конкурсантов татарскую идентичность, соответствуют ли они ожиданиям как от главного национального театра.

«Одна из задач конкурса — найти новый визуальный образ татарской культуры. Просто добавить повсюду традиционные цвета и татарский орнамент недостаточно. Когда-то именно так и было построено нынешнее здание театра Камала — типовой советский проект с «добавкой национального». Это колониальный подход, полностью игнорирующий татарскую идентичность и наши ожидания от работ», — высказала свое мнение Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Прием конкурсных предложений завершится 3 февраля, и члены жюри приступят к выбору победителя. Его имя станет известно в середине февраля.

Восемь финалистов конкурса приезжали в театр им. Камала в ноябре. В финал вошли российские и зарубежные компании, в том числе из Китая, Японии, Австрии и др. Новое здание театра расположится между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. В нем будет многофункциональная сцена, удобные репетиционные залы, просторные гримерки и техническое оснащение.

В Казани с 20 января запускают бесплатные экскурсии по Татарскому государственному академическому театру им. Галиасгара Камала.

Маргарита Головатенко