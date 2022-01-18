Финалисты конкурса архитектурной концепции Театра им. Камала представили предварительные результаты работ
Презентация предварительных итогов работы финалистов Открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала прошла в онлайн-формате 12 и 14 января.
На прошлой встрече в ноябре конкурсанты изучили и культурно-исторический, контекст и идеологическую часть проекта, а теперь обсуждали аспекты дальнейшей работы. Презентация состояла из двух блоков — каждой команде давалось 30 минут, чтобы продемонстрировать свой проект, а затем следовала обратная связь от экспертов.
Одной из самых острых тем на обсуждении стал вопрос о том, отражают ли проекты конкурсантов татарскую идентичность, соответствуют ли они ожиданиям как от главного национального театра.
«Одна из задач конкурса — найти новый визуальный образ татарской культуры. Просто добавить повсюду традиционные цвета и татарский орнамент недостаточно. Когда-то именно так и было построено нынешнее здание театра Камала — типовой советский проект с «добавкой национального». Это колониальный подход, полностью игнорирующий татарскую идентичность и наши ожидания от работ», — высказала свое мнение Наталия Фишман-Бекмамбетова.
Прием конкурсных предложений завершится 3 февраля, и члены жюри приступят к выбору победителя. Его имя станет известно в середине февраля.
Восемь финалистов конкурса приезжали в театр им. Камала в ноябре. В финал вошли российские и зарубежные компании, в том числе из Китая, Японии, Австрии и др. Новое здание театра расположится между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. В нем будет многофункциональная сцена, удобные репетиционные залы, просторные гримерки и техническое оснащение.
В Казани с 20 января запускают бесплатные экскурсии по Татарскому государственному академическому театру им. Галиасгара Камала.
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