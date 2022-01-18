NYT: Россия эвакуирует 30 человек из Киева и консульства во Львове

Россия решила эвакуировать дипломатов с Украины. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

Так, еще 5 января 18 человек покинули страну. Основную часть составляли дети и жены дипломатов из России. Как рассказал источник, в ближайшее время Киев и российское консульство во Львове покинут 30 человек, передает RT.

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Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что напряженность на границе с Украиной слишком высока, и поэтому Россия ожидает прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности.

Диана Жиленкова