СК официально: на руководителя ПСО «Казань» возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело на директора и учредителя ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» Равиля Зиганшина за уклонение от уплаты налогов, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в 2013—2016 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с семи контрагентами. В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 млрд рублей.

Ранее руководителю ООО «ПСО «Казань» предъявляли обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 1,3 млрд рублей. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.

Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

«Реальное время» сообщило о подозрении Зиганшина в неуплате налогов на добавленную стоимость сегодня утром. Согласно источникам издания, экономическая полиции МВД и Следком по РТ, считают, что средства были скрыты от казны во время строительства футбольных стадионов в Самаре и Саранске путем фиктивных договоров с семью субподрядчиками компании в 2013—2018 годах.

В первом налоговом деле против экс-депутата Госсовета республики фигурировала сумма вдвое меньше и претензии выдвигались по декларациям предприятия за 2018 год. То дело в апреле 2021-го прогремело обысками в казанской штаб-квартире ПСО, однако задержание Зиганшина 7 июня прошло без огласки.

Маргарита Головатенко