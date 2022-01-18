Берегоукреплением Куйбышевского водохранилища в Камском Устье за 220 миллионов займется крупный подрядчик ГИСУ

В Камском Устье наконец займутся берегоукреплением Куйбышевского водохранилища, которое было задумано еще в 2017 году. Работы стоимостью 220,8 миллиона профинансируют из бюджета РТ, а их исполнителем станет ООО «Аркада Строй Универсал», один из главных подрядчиков в Татарстане, который в прошлом году заключил контрактов на 4,6 миллиарда рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Берег потерял естественную устойчивость

Работы проведут на участке длиной в 580 погонных метров, который расположен прямо напротив места впадения Камы. Рядом есть речная пристань, принимающая пассажиров из Казани, гостиница «Камский трофей». С восточной стороны берега возвышается гора Лобач.



Берегоукрепление проведут не просто так — оно нужно для предотвращения дальнейшего размыва прибрежной полосы, чему способствуют ежегодные перепады уровня воды в Куйбышевском водохранилище и волновые нагоны. Под воздействием оказался не только берег, который потерял естественную устойчивость, но и крутые береговые склоны. Интенсивность разрушения берега на отдельных участках оценивается в 1,25—1,92 кв. м в год.

Рядом есть речная пристань, принимающая пассажиров из Казани, гостиница «Камский трофей». Фото: камский-трофей.рф

Конструкция берегоукрепления будет полуоткосного типа высотой 6 метров, с волногасящим прикрытием (бермой, — прим. ред.) шириной в четыре метра и упорным поясом в виде вертикальной стенки типа «больверк» с отметкой верха из стального шпунта Ларсен. Чтобы защитить всю эту конструкцию, предусмотрен отвод фильтрационных потоков через дренажные призмы и отверстия между трубами бермы. Предусмотрены и металлические перила высотой 1,1 метра.



Согласно техдокументации, работы должны быть выполнены до 1 декабря 2023 года. Ее, к слову, разрабатывали еще в 2017 году — за 4,5 миллиона рублей проект выполнило ООО «ПЦ Град». Взялись за него только в конце прошлого года. Берегоукрепление проведут по программе «Развитие водохозяйственного комплекса», также будет отремонтировано 14 гидротехнических сооружений в водоемах.

Кто подрядчик

Берегоукреплением займется компания «Аркада Строй Универсал», которая известна как один из крупных подрядчиков Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана (ГИСУ РТ) и Главстроя РТ — первое как раз и заказало работы в Камском Устье.

Только за прошлый год, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», «Аркада Строй Универсал» заключила контрактов на 4,6 миллиарда рублей. В том числе на:

строительство детсадов в казанском жилом комплексе «Лето» (268 миллионов рублей) и челнинском жилом районе «Притяжение» (267 миллионов);

строительство центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» в Нижнекамском районе (243 миллиона);



строительство сельского дома культуры в селе Биктово Агрызского района, а также центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске (140 миллионов).

капремонт здания Центра волейбола «Санкт-Петербург» в Казани с приобретением оборудования и сооружение Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Барс» в поселке Нагорный с благоустройством территории (170 миллионов).

В сумме с 2018 года компания заключила госконтрактов на 10,3 миллиарда. Среди других известных проектов:

ремонт зданий Госсовета Татарстана за 186 млн рублей и Министерства труда республики за 100 млн рублей;

берегоукрепление Камы за 121 млн рублей;



ремонт здания казанского филиала РАНХиГС за почти 166 млн рублей и Казанской ветеринарной академии за 119,4 млн рублей.

Компания была создана в августе 2015 года, ее бенефициар — бизнесмен Павел Карабанов. С августа 2020 года «Аркаду» возглавляет известный казанский риелтор Анастасия Гизатова. За 2020 год компания выручила 1,6 миллиарда, а вот прибыль составила всего 1,5 миллиона рублей.

Дарья Пинегина