Капремонт лагеря «Молодая гвардия» в Казани завершат к 2023 году

В Казани идет капитальный ремонт спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия», с ходом ремонта ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.



Лагерь после ремонта откроет двери для юных спортсменов — футболистов, баскетболистов, легкоатлетов, конькобежцев. В лагере появятся новое футбольное поле, беговые дорожки, крытая спортплощадка, комплекс душевых с саунами. Сейчас осталось достроить клуб, медицинский пункт и КПП.

Созданный в 1932 году, лагерь — один из старейших в городе. Капитальный ремонт проводился в нем 60 лет назад. На территории площадью 9,37 га строят 14 современных корпусов и спортплощадки, а еще реконструируют большую столовую. После проведенных работ проектная мощность лагеря увеличится с 242 до 280 детей за смену, а еще в нем появится музей.

Фото: kzn.ru

По словам начальника лагеря Алексея Кузина, при возведении старались сохранить деревья, которые здесь растут. Самая сложная часть работы — подвод коммуникаций и утепление четырех корпусов для возможности отдыха в зимнее время.

Мэр Казани ознакомился с ходом восстановительных работ в одном из старых корпусов лагеря и отметил хорошие условия, сообщает мэрия города.

Фото: kzn.ru

В эти зимние каникулы более девяти тысяч детей отдохнули в 167 лагерях и оздоровительных организациях Татарстана.

Маргарита Головатенко