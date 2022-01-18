Роналду рассказал, когда может завершить карьеру

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда может завершить карьеру. Он рассчитывает, что будет играть еще примерно пять лет.

— Даже почти в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать, — заявил Роналду.

По словам спортсмена, у него все еще есть страсть к игре и голам. Мотивация футболиста остается, когда он выходит на поле на тренировке или игре.

— Я люблю игру и чувствую страсть. Хочу продолжить и дальше. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит, — приводит его слова Daily Mail.

В понедельник Роналду получил специальный приз за мировой рекорд по голам за национальную команду на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).

Маргарита Головатенко