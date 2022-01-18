Песков заявил, что власти не обсуждают введение общефедерального локдауна

Власти России не планируют вводить общефедеральный локдуан из-за ситуации с распространением коронавируса, в том числе штамма «омикрон». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что отдельные ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации, могут вводить власти регионов, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. C начала пандемии им заразились 10 865 512 россиян. Вылечились за этот период 9 902 935 пациентов, умерли 322 678 человек.



Татьяна Демина