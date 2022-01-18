Набережночелнинский крановый завод заявил о самоликвидации в канун 25-летия

В мае НЧКЗ исполнилось бы 25 лет

Как стало известно «Реальному времени», АО «Набережночелнинский крановый завод», известный многим не столько своей продукцией, сколько ежегодными эротическими календарями и обвиняемым в экономических преступлениях директором Марсом Тимербулатовым, заявил о своей ликвидации. Предприятие проработало в Татарстане почти четверть века — 26 мая 2022-го ему бы исполнилось 25 лет. Причины решения уйти с рынка завод не указал.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», у некоторых компаний и физических лиц имелись планы обанкротить Набережночелнинский крановый завод. О своих намерениях они начали заявлять после «обезглавливания» предприятия — сейчас в отношении Тимербулатова действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Так, например, АО «Газпромбанк» опубликовало сообщение о намерении обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании НЧКЗ несостоятельным, так как у предприятия есть признаки банкротства. И это не единственное подобное уведомление.

По данным источников «Реального времени», успешно работающий завод мог оказаться на грани банкротства сразу по окончании налоговой проверки в 2020-м — если бы ФНС предъявила счет на все 404 миллиона рублей, а не предложила перепроверить эти цифры. Ни на тот момент, ни сейчас таких средств в обороте компании не было. Не было, как утверждал сам директор Марс Тимербулатов, и таких объемов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», почти все финансовые показатели Набережночелнинского кранового завода были в плюсе. Фото: nchkz.ru

Атакуют Арбитражный суд Татарстана с исками к Набережночелнинскому крановому заводу и партнеры предприятия. Известно как минимум о двух заявлениях, поступивших с начала 2022 года. Так, группа компаний «Альтекс» предъявила НЧКЗ иск почти на 421 тысячу рублей, а сумма исковых требований акционерного коммерческого банка «Держава» и вовсе превышает 12,2 миллиона. Заявления в арбитраж начали поступать еще в прошлом году. Почти 1,5 миллиона рублей требует московское ООО «Траст Строй», казанское ООО «Профессиональные технологии» — 39 тысяч рублей, торговый дом Новолипецкого металлургического комбината предъявил почти 2,5 млн. Группа компаний «Демидов» из Новосибирска — 138 тысяч рублей пени по договору поставки. И на этом список не заканчивается.

Проблемы у Набережночелнинского кранового завода имелись и с выплатой зарплаты работникам, которые начали получать ее лишь после вмешательства прокуратуры. Только за октябрь — ноябрь 2021 года предприятие задолжало сотрудникам свыше 13 миллионов рублей. После реакции надзорного ведомства зарплату получили более 180 работников НЧКЗ — в общей сложности им выплатили более 12 миллионов рублей.



На сайте завода не было информации о деятельности предприятия с конца 2021 года. Последняя новость от 9 ноября сообщает, что предприятие получило лицензию на проведение строительно-монтажных работ в Казахстане. Документ выдало Управление контроля и качества городской среды Нур-Султана. В этой же новости говорится о перспективной задаче НЧКЗ — «расширение внешних рынков сбыта продукции и оказываемых услуг». На тот моменту у завода были заключены контракты на поставку грузоподъемного оборудования как на российские предприятия, так и на зарубежные, партнеры имелись в Грузии, Армении и Узбекистане.

Проблемы у Набережночелнинского кранового завода имелись и с выплатой зарплаты работникам, которые начали получать ее лишь после вмешательства прокуратуры. Фото: nchkz.ru

Судя по информации на сайте, в прошлом году у Набережночелнинского кранового завода не было и мысли о ликвидации. Предприятие получило новый патент в области краностроения на полезную модель №205382 «Кран козловой модульный ферменной конструкции», поставило электрометаллургическому комбинату новый электромагнитный кран с поворотной тележкой и даже успело стать участником национального проекта «Производительность труда».

Несмотря на пошатнувшуюся под натиском заявлений о банкротстве, подозрений в отношении Тимербулатова и задолженности по зарплате стабильность, Набережночелнинский крановый завод, не изменяя своим традициям, выпустил эротический календарь на 2022 год. Страницы каждого месяца опубликованы на сайте, из-за чего при его загрузке просят подтвердить, что пользователь достиг совершеннолетия.

В 2020 году НЧКЗ впервые за последние годы вышел на миллиардный доход

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», почти все финансовые показатели Набережночелнинского кранового завода были в плюсе. Исключение — денежный поток, который принял отрицательное значение на 2,6 миллиона рублей в 2017 году и на почти 12,5 миллиона в 2019-м.

Выручка от продажи в 2020 году впервые за последние пять лет превысила 1 миллиард рублей. Фото: nchkz.ru

В 2020 году НЧКЗ удалось выйти на доход в 1,1 миллиарда рублей, притом что годом ранее он составлял 841,8 миллиона. Чистая прибыль за пандемийный год оценивается почти в 51,6 миллиона рублей.

Вместе с доходами в 2020 году у завода выросли и расходы — они слегка превысили миллиард рублей. В допандемийный 2019-й предприятие израсходовало 781 миллион, в 2018-м — чуть больше 734 миллионов. В 2017 расходы НЧКЗ оценивались в 801 миллион рублей.

Росла с каждым годом и выручка от продажи. В 2020 году она впервые за последние пять лет превысила 1 миллиард рублей. До этого, с 2016-го по 2019-й включительно, она составляла от 762 до 843 миллионов рублей в год.

Увеличились за последние годы и чистые активы. Если в 2016 году они оценивались почти в 220 миллионов рублей, то в 2020 году они превысили уже 378 миллионов.

Как Тимербулатова в аэропорту задерживали, арестовывали и запрет определенных действий назначали

В октябре 2021-го Набережночелнинский крановый завод оказался в центре внимания после того, как на нем сначала прошли обыски, а затем в отношении генерального директора и соучредителя предприятия Марса Тимербулатова возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты более 404 млн рублей НДС и налога на прибыль (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, он в 2016—2019 годы представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с девятью «техническими» контрагентами.

Советский суд Казани отправил директора НЧКЗ под стражу до 12 декабря 2021 года. Фото: Ирина Плотникова

Как выяснилось спустя пару дней, Тимербулатова, возглавлявшего НЧКЗ с 2013 года, подозревают и в мошенничестве с ущербом в 5 миллионов рублей. По версии следствия, он похитил эту сумму из выделенных из бюджета в рамках исполнения договора между заводом и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» о модернизации грузоподъемного оборудования. Силовики считали, что Тимербулатов использовал аффилированную с крановым заводом коммерческую фирму и искусственно завысил стоимость поставки.



Задержали Тимербулатова прямо в аэропорту «Бегишево», куда он прилетел из Краснодара. Там его встретили силовики. Позже Советский суд Казани отправил директора НЧКЗ под стражу до 12 декабря 2021 года, хотя представитель прокуратуры и адвокат считали, что эта мера пресечения нецелесообразна. Однако суд принял сторону следователя Эндже Гайнуллиной, которая настаивала, что, оставаясь на свободе, Тимербулатов может скрыться от суда и оказывать давление на свидетелей.



Сам задержанный в суде уверял, что скрываться не планировал и ни в мошенничестве, ни в налоговых аферах он не виновен. Ареста он хотел избежать, аргументируя нецелесообразность этой меры пресечения тем, что при заключении под стражу он не сможет «заниматься поиском средств для жизнедеятельности завода».



Защита Тимербулатова и прокуратура не согласились с решением Советского суда Казани и обжаловали его. Представитель надзорного ведомства указал в своем апелляционном представлении — в основу решения суда положены недостоверные данные о том, что подозреваемый пытался скрыться от следствия. По ходатайству защиты к материалам приобщили ряд медицинских документов о состоянии здоровья Тимербулатова — пока он был под арестом, его едва не госпитализировали в больницу для осужденных из-за высокой температуры. Кроме того, после операции на сердце он нуждался в постоянном наблюдении кардиологов и приеме определенных препаратов.

2 ноября Верховный суд Татарстана освободил директора кранового завода из-под стражи и назначил ему запрет определенных действий. Фото: kazanfirst.ru

В итоге 2 ноября Верховный суд Татарстана освободил директора кранового завода из-под стражи и назначил ему запрет определенных действий. В частности, ему запретили выходить из дома с 22 часов вечера до 6 утра следующего дня, общаться со свидетелями по делу, за исключением близких родственников, проживающих с ним по одному адресу, использовать средства связи и коммуникации, включая интернет, за исключением случаев вызова экстренных служб и звонков следователям.

Отдельно суд прописал возможность Тимербулатову проходить обследование и лечение в медучреждении в условиях стационара. В декабре запрет определенных действии продлили до 12 февраля 2022 года.



Ход дела Тимербулатова будет зависеть от экспертиз

Адвокат обвиняемого Евгений Котов в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул — банкротными делами не занимается и комментировать ситуацию на заводе не уполномочен. С его слов, дальнейший ход расследования дела во многом будет зависеть от результатов экспертиз:

— Судебная налоговая экспертиза подтвердила только половину суммы из первоначально заявленных 404 миллионов рублей. В настоящее время эти выводы перепроверяются. Не исключено, что будет назначена дополнительная экспертиза.

Котов подтвердил назначение судебной бухгалтерской экспертизы по предъявленному Тимербулатову эпизоду мошенничества на 5 миллионов рублей в рамках модернизации грузоподъемного оборудования по гособоронзаказу.



— Проверяются фактические затраты кранового завода по этому контракту. По нашим подсчетам — практически в ноль сработали, возможно, даже в минус, — пояснил он.

Татьяна Демина, Ирина Плотникова