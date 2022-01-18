Лавров: Россия все еще ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Россия все еще ожидает ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров добавил, что ответы нужны для того, чтобы продолжить дальнейший разговор со сторонами на эту тему. По его словам, тогда разговор о выдвинутых российской стороной инициативах вышел достаточно подробным.

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Сегодня в Россию на переговоры с Лавровым прибыла новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Они должны были обсудить украинское урегулирование и предложения РФ по гарантиям безопасности.

Дарья Акимова