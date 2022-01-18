В Челнах возбудили уголовное дело после очередного жестокого убийства собак

Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, после того как в СНТ «Заря» нашли изрезанные трупы девяти щенков.

Расследование контролирует прокуратура Набережных Челнов, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

Напомним, мертвых собак в мусорном контейнере нашла местная жительница, когда пошла выбрасывать мусор. Зоозащитники сообщили, что это уже третий подобный случай. Совпадают места и способы убийств. Волонтеры считают, что в местности орудует серийный маньяк-живодер.

Маргарита Головатенко