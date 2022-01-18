В Казани за месяц сломали и украли шесть блокираторов колес, установленных на машинах без номеров

За месяц в столице Татарстана установили 60 блокираторов на колеса машин без госномеров, оставленных на муниципальных парковках. Шесть устройств сломали или украли, однако всех злоумышленников нашли, передает Первый канал.

«Кто-то говорил: думали, хулиганы установили. Разные причины придумывали. Кто-то говорил: я пнул — отвалился сам. Чего только не придумают. По ним материалы составлены», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 22 декабря в Казани на муниципальных парковках на колеса машин без госномеров начали устанавливать блокираторы до выяснения личности владельцев. Уже с начала рейдов некоторые устройства похитили.



Диана Жиленкова