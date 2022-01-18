Власти продлили мораторий на новую классификацию вин, чтобы избежать их уничтожения

Правительство России продлило негласный мораторий на исполнение новых норм законодательства о виноделии до 1 марта. Это позволит избежать массового уничтожения вина в магазинах, сообщают «Ведомости».



Поправки, вводящие новую классификацию алкогольной продукции, вступили в силу в июле 2021 года. Теперь большей части продаваемых в России вин необходимо сменить название на контрэтикетке и принять новые декларации соответствия. Мораторий на исполнение новых правил уже вводился до 31 декабря: бизнес просил чиновников продлить мораторий еще на год. Иначе с начала 2022 года пришлось бы уничтожить несколько десятков миллионов бутылок алкоголя на сумму, превышающую 15 млрд рублей.

Минсельхоз РФ предложил нанести специальные наклейки на легально произведенные, но не соответствующие новым нормам вина. Так они не будут считаться фальсификатом и изыматься. Отрасль сейчас разрабатывает единый формат специальных стикеров, которые будут приемлемы для всех участников рынка и регуляторов. На нанесение дополнительных наклеек на продукции может потребоваться до полутора месяцев.

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Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович обратил внимание, что на рынке нет нелегальной продукции — изменились лишь наименования.

Маргарита Головатенко