Минтранс сообщил о сокращении времени действия плана «Ковер» в аэропортах

По словам главы ведомства, это стало ответом на угрозы безопасности авиаперевозок со стороны Киева

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Периоды введения плана «Ковер» в российских воздушных гаванях значительно сократились. Об этом «Вестям» заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По словам главы Минтранса, это стало ответом на угрозы безопасности авиаперевозок со стороны Киева. Приоритетом остается безопасность пассажиров, однако у ведомств есть возможности для защиты транспортных объектов от дронов.

Сократить время ограничений удалось совместно с Росавиацией, Минобороны и спецслужбами в ходе работ по противодействию беспилотникам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Никитин отметил, что работа по защите аэропортов ведется постоянно. Комментарий министра последовал после частых случаев введения ограничений в крупнейших авиаузлах страны из-за атак БПЛА.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Владимира Зеленского по поводу «закрытия неба» над Россией: «Это просто заявка на государственный терроризм». Позже сообщалось, что Минтранс РФ дал необходимые разъяснения иностранным авиаперевозчикам по сложившейся ситуации.

Зульфат Шафигуллин