Власти РФ включили второй этап реконструкции аэропорта Казани в федеральную схему

Проект подразумевает создание аэровокзального комплекса с пропускной способностью до 5 самолетов в час

Фото: Галия Гарифуллина

Правительство России включило второй этап реконструкции аэропорта Казани в схему территориального планирования страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Проект подразумевает создание нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью до пяти самолетов в час. В инфраструктуру аэропорта войдет искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3,75 тысячи метров, а сам аэропорт будет отнесен к II классу.

Кроме этого, в федеральную схему были включены такие аэропорты, как Шереметьево в Подмосковье, Экимчан в Амурской области, Хатанга и Диксон в Красноярском крае, а также Угольный в Анадыре. Всего в план попали более 70 новых объектов транспортной инфраструктуры.

Власти отметили, что схемы территориального планирования необходимы для создания правовых оснований для резервирования земель, перевода их из одной категории в другую, а также для разработки документации по строительству и реконструкции объектов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани планирует обустроить на привокзальной площади парковку на 256 мест.

Никита Егоров