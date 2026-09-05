Власти РФ включили второй этап реконструкции аэропорта Казани в федеральную схему
Проект подразумевает создание аэровокзального комплекса с пропускной способностью до 5 самолетов в час
Правительство России включило второй этап реконструкции аэропорта Казани в схему территориального планирования страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Проект подразумевает создание нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью до пяти самолетов в час. В инфраструктуру аэропорта войдет искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3,75 тысячи метров, а сам аэропорт будет отнесен к II классу.
Кроме этого, в федеральную схему были включены такие аэропорты, как Шереметьево в Подмосковье, Экимчан в Амурской области, Хатанга и Диксон в Красноярском крае, а также Угольный в Анадыре. Всего в план попали более 70 новых объектов транспортной инфраструктуры.
Власти отметили, что схемы территориального планирования необходимы для создания правовых оснований для резервирования земель, перевода их из одной категории в другую, а также для разработки документации по строительству и реконструкции объектов.
Ранее сообщалось, что аэропорт Казани планирует обустроить на привокзальной площади парковку на 256 мест.
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