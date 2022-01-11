В китайском округе из-за двух случаев «омикрона» ввели локдаун, под который попали 5,5 млн человек

В китайском городском округе Аньян (провинция Хэнань) ввели локдаун в связи с обнаружением двух случаев омикрон-штамма COVID-19, сообщает Associated Press.

В режим изоляции попали около 5,5 млн жителей, им запрещено покидать свои дома. На дорогах не допускается транспорт, кроме относящегося к экстренным службам, из магазинов открыты только те, что продают товары первой необходимости. Сроки окончания изоляции пока неизвестны.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что ситуация с коронавирусом в мире будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев из-за распространения омикрон-штамма.

Максим Кокунин